الرياض تسجّل 185 إصابة جديدة بكورونا.. و15 وفاة

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العدد الإجمالي لحالات التعافي في المنطقة وصل إلى 41391

سجلت منطقة الرياض، اليوم، انخفاضاً ملحوظاً في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 185 إصابة جديدة مؤكدة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ إعلان أول حالة في المملكة وحتى اليوم الجمعة 243087 حالة.

وشهدت الرياض وحدها 50577 حالة، فيما توزعت بقية الحالات على عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، ففي ضرما تم تسجيل 27 حالة، متصدرةً محافظات المنطقة، تلتها وادي الدواسر التي سجلت 19 حالة، ثم محافظة عفيف 9 حالات، بعدها محافظة الخرج وحوطة بني تميم 6 حالات، ثم 5 حالات في الدوادمي وشقراء، فيما سجلت القويعية 4 حالات، أما المجمعة والحريق فقد تم تسجيل 3 حالات، وفي الزلفي والسليل وحريملاء تم تسجيل حالتين، وأخيراً حالة واحدة في المزاحمية.

وبلغ إجمالي حالات التعافي في منطقة الرياض 41391 حالة تعافٍ، وتم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في منطقة الرياض 652 حالة وفاة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الجمعة 17 يوليو 2020، تسجيل 2613 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 245851 حالة.الرياض فيروس كورونا الجديد