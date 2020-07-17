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مكافحة المخدرات تُحَذّر من 3 أدوية تؤدي للإدمان

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أوصت بعدم استخدامها إلا بموجب وصفة طبية

مكافحة المخدرات تُحَذّر من 3 أدوية تؤدي للإدمان

حذّرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من ثلاثة أدوية طبية تؤدي للإدمان في حال استخدامها بغير وصفة طبية.

وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات: الترامادول والليريكا والزاناكس من الأدوية الطبية المحظور تداولها بغير وصفة طبية، وأي استخدام غير طبي لها يؤدي إلى الإدمان وأضرار ومضاعفات صحية خطيرة.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، قد وقّعت في وقت سابق، اتفاقية تعاون؛ بهدف مراقبة صرف الأدوية ذات البعد الإدماني، وتنفيذ حملات وبرامج توعوية حول الاستخدام الآمن لها.

اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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