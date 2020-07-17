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الصحة تكشف عن نسب الحالات الجديدة: 11% اطفال

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الصحة تكشف عن نسب الحالات الجديدة: 11% اطفال

أعلنت الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل (2613) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (245851) حالة، من بينها (52283) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2188) حالة حرجة، كما تم تسجيل (3539) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (191161) حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (2613) حالة منها 38% إناث، و62% ذكور، وكبار السن 4%، و11% أطفال، 85% بالغين.

فيما بلغ عدد الوفيات (2407) حالات، بإضافة (37) حالة وفاة جديدة.

لافتةً أنه تم إجراء (65549) فحص جديد ،

حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الإتصال برقم مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والإستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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