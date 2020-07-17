نجد فهد تحقق المركز الأول في بطولة جامعات العالم لكرة القدم

★ ★ ★ ★ ★

بعد أن أسقطت نظيرتها البرازيلية.. إنجاز سعودي جديد

حققت لاعبة المنتخب السعودي لكرة القدم للجامعات نجد فهد، المركز الأول في بطولة جامعات العالم لكرة القدم الإلكترونية "فيفا 20" .

وجاء تحقيق اللقب العالمي للاعبه السعودية نجد، بعد أن كسبت نظيرتها البرازيلية بتيستا، بنتيجة ثمانية أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع اللاعبتين أمس الخميس .

وتخطت "نجد" في الأدورار الإقصائية، لاعبات من دول جنوب افريقيا ( دور الـ8)، ومن ثم الإمارات العربية المتحدة (دور نصف النهائي)، قبل بلوغها النهائي أمام البرازيلية بتيستا، وتحقيق اللقب .