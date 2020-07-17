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"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان

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"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان "الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان
تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 6 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، والعيدابي.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـسادسة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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