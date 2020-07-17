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الهند: أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا

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الهند: أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا الهند: أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا
عدد الضحايا بلغ 25602 وفاة

الهند: أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا

تخطت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الهند، الجمعة، مليون إصابة، فيما تضاعف السلطات المحلية القيود الصحية وتدابير الحجر المنزلي سعياً لاحتواء تفشي الوباء.

وأحصت الهند، الجمعة، 1.003.832 إصابة مؤكدة و25602 وفاة منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19، بحسب أرقام رسمية أعلنتها وزارة الصحة.

وتشير الحصيلة الرسمية إلى رصد نحو 35 ألف إصابة جديدة و700 وفاة نتيجة الفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة في ثاني دولة في العالم من حيث التعداد السكاني.الهند الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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