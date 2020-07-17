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"منزلاوي" يشارك في الاجتماع الاستثنائي لدول حركة عدم الانحياز في الأمم المتحدة

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"منزلاوي" يشارك في الاجتماع الاستثنائي لدول حركة عدم الانحياز في الأمم المتحدة "منزلاوي" يشارك في الاجتماع الاستثنائي لدول حركة عدم الانحياز في الأمم المتحدة
ناقش التحديات السياسية التي تواجه دول الحركة

شارك القائم بالأعمال بالإنابة لوفد المملكة العربية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، أمس، في الاجتماع الاستثنائي لدول حركة عدم الانحياز في الأمم المتحدة، الذي عُقد برئاسة المندوب الدائم لجمهورية أذربيجان السفير ياشار علييف.

وقدم وزير خارجية أذربيجان إلمار محمد ياروف، خلال الاجتماع،ش إحاطة لدول الحركة حول التصعيد الأخير على الحدود بين بلاده وأرمينيا.

كما ناقش أعضاء المجموعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتحديات السياسية التي تواجه دول الحركة.

حضر الاجتماع رئيس لجنة المسائل السياسية الخاصة بالوفد السكرتير أول فيصل بن ناصر الحقباني.الأمم المتحدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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