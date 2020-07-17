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زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

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زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة
السلطات تحذّر من خطر تسونامي

زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر، اليوم، شرق بابوا غينيا الجديدة؛ ما دفع بالسلطات إلى التحذير من خطر حصول موجات مد عالية "تسونامي".

وقال المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، إن الزلزال وقع في الساعة 12:50 (02:50 ت غ)، مشيراً إلى أن مركز الزلزال يقع على عمق 85 كلم وعلى بُعد مئات الكيلو مترات من العاصمة بورت مورزبي.

وفي حين لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جرّاء الزلزال، دعا مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ، سكان المناطق الساحلية القريبة، إلى أخذ الحيطة بسبب خطر حصول أمواج مد عالية خطرة.زلزال بابوا غينيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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