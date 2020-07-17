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السودان: استهداف الحوثيين للمدنيين يهدف إلى عرقلة الحل السياسي في اليمن

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السودان: استهداف الحوثيين للمدنيين يهدف إلى عرقلة الحل السياسي في اليمن السودان: استهداف الحوثيين للمدنيين يهدف إلى عرقلة الحل السياسي في اليمن
أكّد تضامنه مع المملكة وحقها في الدفاع عن أمن أراضيها ومواطنيها

السودان: استهداف الحوثيين للمدنيين يهدف إلى عرقلة الحل السياسي في اليمن

أكّد السودان تضامنه الكامل مع المملكة العربية وحقها في الدفاع عن أمن أراضيها ومواطنيها.

وجدّدت "الخارجية" السودانية، في بيان صادر اليوم، استنكارها القصف الذي تعرّضت له المملكة العربية السعودية من طرف الميليشيات الحوثية في اليمن يوم 13 يوليو الجاري.

وأضاف البيان، أنه وضح جلياً أن الهدف من تواتر استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين بالداخل اليمني ودول جوار اليمن، هو عرقلة الجهود المبذولة من المملكة والمبعوث الأممي لليمن لتحريك العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل.

وطالب السودان بالوقف الفوري لهذه التصرفات العدائية ودعوة جميع الأطراف للعودة إلى المفاوضات السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل.المملكة العربية السعودية السودان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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