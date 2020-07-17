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المملكة تشارك في إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد.. هنا التفاصيل

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المملكة تشارك في إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد.. هنا التفاصيل المملكة تشارك في إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد.. هنا التفاصيل
رئيس صندوق الثروة السيادية في : التصنيع قد يكون في

المملكة تشارك في إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد.. هنا التفاصيل

تمارس المملكة العربية السعودية دوراً رئيساً في تطوير لقاح كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث يناقش عدد من المسؤولين الروس مساعي إنتاج اللقاح الواعد في المملكة.

وقال رئيس صندوق الثروة السيادية في روسيا كيريل ديمترييف: نحن لا نناقش فقط على المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي في المملكة العربية السعودية، بل كذلك نناقش تصنيع اللقاح من المملكة.

وأضاف: المملكة شريك لروسيا، وأن هناك تعاوناً جيداً للغاية فيما بينهما يتعلق باللقاح، والمرحلة الثالثة من التجارب قد تبدأ في شهر أغسطس المقبل.

وتعتزم موسكو إنتاج 30 مليون جرعة من اللقاح التجريبي لمرض كوفيد-19 هذا العام، وتعمل في الوقت نفسه على تصنيع 170 مليون جرعة أخرى في الخارج. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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