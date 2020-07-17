أخبار عاجلة

امرأة خدعوها فجراً ففضحتهم نهاراً بانتخابات سوريا -
الاردن : بلاغ رقم 8 يجيز تخفيض راتب العامل 20 % للقطاعات المتضررة -
"الزيد": عودة التواصل المعرفي مع المشهد الثقافي العراقي يمر بمنظومة برامج -
مدير تعليم صبيا يختتم مبادرة "صيفي في منزلي" -
تمكين 4 سيدات في مواقع قيادية بالتجمع الصحي بمكة.. ماذا قلن؟ -
قريبًا.. صدور "مصر في زمن الوباء" للكاتب ضياء السبيري -
لأول مرة.. "الزراعة" تعلن تكويد أول مزرعة رمان بنظام الـGBS -
4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في الاردن -
الاحتلال يصادق على حبس أردني 19 عاما -
"فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزير الشؤون الخارجية المغربي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إيطاليا: حصيلة ضحايا كورونا تتخطى 35 ألف وفاة

Print
إيطاليا: حصيلة ضحايا كورونا تتخطى 35 ألف وفاة إيطاليا: حصيلة ضحايا كورونا تتخطى 35 ألف وفاة
وفاة 20 مصاباً خلال الأربع والعشرين الماضية

إيطاليا: حصيلة ضحايا كورونا تتخطى 35 ألف وفاة

أعلنت السلطات الإيطالية، الخميس، أن عدد ضحايا المستجد (كوفيد-19) في البلاد تخطى عتبة الـ 35 ألفا بعدما تُوفي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 20 مصاباً بالفيروس.

وقالت الحماية المدنية إن الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة بلغت 35017 وفاة، نصفها تقريباً (16775 وفاة) سُجل في لومبارديا، الإقليم الواقع في شمال البلاد.

وإيطاليا هي خامس دولة في العالم من حيث أعداد الوفيات الناجمة عن كورونا، وسجلت لغاية الخميس، 243736 إصابة مؤكدة بالفيروس.إيطاليا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في الاردن

4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في الاردن

5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

السودان تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السودان تسجل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تأجيل بطولة كأس العالم للأندية 2020.. بسبب جائحة فيروس كورونا

تأجيل بطولة كأس العالم للأندية 2020.. بسبب جائحة فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية