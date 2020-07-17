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موريتانيا: تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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موريتانيا: تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا موريتانيا: تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5659

موريتانيا: تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 5659 إصابة مؤكدة في البلاد.

وأضاف مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي في البلاد، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر القيام بـ 913 تحليلاً مخبرياً، لافتاً النظر إلى تسجيل 163 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 2993 شخصاً.

وتحدث ولد الزحاف؛ عن تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا ليصبح عدد المتوفين 150 شخصاً. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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