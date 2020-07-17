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طقس الجمعة: رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 4 مناطق

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طقس الجمعة: رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 4 مناطق طقس الجمعة: رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 4 مناطق
تشمل طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان

طقس الجمعة: رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 4 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، الرياض، الشرقية، ونجران، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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