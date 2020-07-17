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مرشح لإدارة التجارة العالمية: المنظمة في حالة ركود والإصلاح ليس خياراً بل ضروري جداً

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قال: العالم يمر بتغيرات كبيرة جداً أثرت في انسياب التجارة

مرشح السعودية لإدارة التجارة العالمية: المنظمة في حالة ركود والإصلاح ليس خياراً بل ضروري جداً

قال مرشح المملكة العربية لإدارة منظمة التجارة العالمية محمد التويجري؛ إن منظمة التجارة العالمية في حالة ركود، والإصلاح ليس خياراً؛ بل ضروري جداً.. والعالم يمر بتغيرات كبيرة جداً أثرت في انسياب التجارة.

وأكّد "التويجري"؛ أمام المجلس العمومي للمنظمة: النظام متعدّد الأطراف يخدم الجميع، ولكن يتباطأ الآن ولا بد من تحريكه إلى الأمام.

وأضاف "التويجري"؛ قائلاً: يجب ألا نركز على الخلافات، المهم هو التركيز على النجاحات وبشكل مستمر.. وأتطلع إلى قيادة المنظمة وتنفيذ إصلاحات بتوافق جميع الأعضاء.

مرشح المملكة العربية السعودية لإدارة منظمة التجارة العالمية محمد التويجري؛ له سجل حافل يؤهله لإدارة المنظمة وتحقيق الأهداف المطلوبة، فقد تقلد عديداً من المناصب المهمة.

وقال "التويجري"؛ خلال عرض رؤيته وبرامجه لإدارة منظمة التجارة العالمية، إن مستقبل العالم بعد جائحة المستجد سيكون غامضاً، وأضاف أن مشكلات منظمة التجارة العالمية تتعلق بإجراءات التفاوض وحل النزاعات.

وتابع مرشح السعودية القول في عرض برنامجه وأهدافه "أتطلع إلى قيادة المنظمة وتنفيذ إصلاحات بتوافق الجميع".

منظمة التجارة العالمية محمد التويجري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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