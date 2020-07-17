هنصلى عيد الأضحى فين؟ اعرف الإجابة

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امرأة خدعوها فجراً ففضحتهم نهاراً بانتخابات سوريا
-
الاثنين 20 يوليو 2020 10:22 مساءً
الاردن : بلاغ رقم 8 يجيز تخفيض راتب العامل 20 % للقطاعات المتضررة
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الاثنين 20 يوليو 2020 10:22 مساءً
"الزيد": عودة التواصل المعرفي مع المشهد الثقافي العراقي يمر بمنظومة برامج
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الاثنين 20 يوليو 2020 10:15 مساءً
مدير تعليم صبيا يختتم مبادرة "صيفي في منزلي"
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الاثنين 20 يوليو 2020 10:15 مساءً
تمكين 4 سيدات في مواقع قيادية بالتجمع الصحي بمكة.. ماذا قلن؟
-
الاثنين 20 يوليو 2020 10:15 مساءً
قريبًا.. صدور "مصر في زمن الوباء" للكاتب ضياء السبيري
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الاثنين 20 يوليو 2020 10:11 مساءً
لأول مرة.. "الزراعة" تعلن تكويد أول مزرعة رمان بنظام الـGBS
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الاثنين 20 يوليو 2020 10:09 مساءً
4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في الاردن
-
الاثنين 20 يوليو 2020 10:01 مساءً
الاحتلال يصادق على حبس أردني 19 عاما
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الاثنين 20 يوليو 2020 10:01 مساءً
"فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزير الشؤون الخارجية المغربي
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الاثنين 20 يوليو 2020 09:54 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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الجمعة 17 يوليو 2020 10:54 صباحاً
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