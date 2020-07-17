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امرأة خدعوها فجراً ففضحتهم نهاراً بانتخابات سوريا
-
الاثنين 20 يوليو 2020 10:22 مساءً
الاردن : بلاغ رقم 8 يجيز تخفيض راتب العامل 20 % للقطاعات المتضررة
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الاثنين 20 يوليو 2020 10:22 مساءً
"الزيد": عودة التواصل المعرفي مع المشهد الثقافي العراقي يمر بمنظومة برامج
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الاثنين 20 يوليو 2020 10:15 مساءً
مدير تعليم صبيا يختتم مبادرة "صيفي في منزلي"
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الاثنين 20 يوليو 2020 10:15 مساءً
تمكين 4 سيدات في مواقع قيادية بالتجمع الصحي بمكة.. ماذا قلن؟
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الاثنين 20 يوليو 2020 10:15 مساءً
قريبًا.. صدور "مصر في زمن الوباء" للكاتب ضياء السبيري
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الاثنين 20 يوليو 2020 10:11 مساءً
لأول مرة.. "الزراعة" تعلن تكويد أول مزرعة رمان بنظام الـGBS
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الاثنين 20 يوليو 2020 10:09 مساءً
4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في الاردن
-
الاثنين 20 يوليو 2020 10:01 مساءً
الاحتلال يصادق على حبس أردني 19 عاما
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الاثنين 20 يوليو 2020 10:01 مساءً
"فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزير الشؤون الخارجية المغربي
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الاثنين 20 يوليو 2020 09:54 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
اختبارات كوفيد 19 للرئيس البرازيلي تثبت إيجابيتها مرة أخرى وهو يواصل العمل في الحجر
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 17 يوليو 2020 07:32 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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