العربية: طائرات مسيرة تركية تقصف الشركة المغذية لليبيا بالماء

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مصراوي Masrawy

نقلت فضائية "العربية" عن مصادر -لم تسمها- في نبأ عاجل بالساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أن طائرات مسيرة تركية قصفت الشركة المغذية لليبيا بالماء.

وتشهد ليبيا تصعيدًا عسكريًا خطيرًا من قبل ميلشيات موالية لحكومة الوفاق، تدعمها تركيا التي هددت في آخر تصريحات لمسؤوليها بضرب سرت وقاعدة الجفرة الجوية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس خلال لقائه وفدًا من القبائل الليبية، إن مصر إذا قررت التدخل في ليبيا، ستغير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم، مشيرًا إلى أن مصر ستتدخل بشكل مباشر في ليبيا؛ لمنع تحولها لبؤرة للإرهاب.

وأضاف الرئيس إن مصر لن تدخل ليبيا إلا بطلب من أبناء القبائل الليبية والشعب الليبي، مؤكدًا أن مصر وليبيا يربطهما مصير مشترك، وهذا الأمر لن يتغير، وأن هذا اللقاء يناقش مستقبل ليبيا وأجيالها القادمة.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي تحولت إلى أفعال على الأرض.

‏وأوضح المسماري، في مؤتمر صحفي حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" الخميس، أن مصر بثت برسائل مهمة وقوية فيما يخص الشأن الليبي. وتابع بأن تركيا تواصل الدفع بمرتزقة وعناصر من جيشها وأسلحة متطورة صوب ليبيا.

وذكر موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" أن المسماري أوضح خلال مؤتمر صحفي من بنغازي، أن مصراتة بمطارها ومينائها أصبحت قاعدة لاستقبال الإمدادات التركية.

وأكد أن أنقرة تعكف على تحويل مصراته لقاعدة إدارية لانطلاق عناصرها نحو الهلال النفطي كما زودت الكلية الجوية بمنظومات ومخازن للأسلحة والمعدات العسكرية واستغلال تاورغاء ومناطق شرق مصراتة لهذه الاعمال.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول جعل قاعدة عقبة بن نافع بالوطية قاعدة لانطلاق عملياته العسكرية من خلال تركيب منظومات دفاع جوي وأسلحة وذخائر كما يتخذ من منشآت مدنية وعسكرية مرافق لتركز الجيش التركي كما يحاول دعم عناصره في الهيشة القداحية زمزم ويسعى لاستغلال منطقة غريان إلى القريات إلى الشويرف للتقدم نحو الجفرة.

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