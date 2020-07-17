قادمًا من النادي الأهلي .. عبدالفتاح عسيري نصراوي لثلاثة مواسم

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الرئيس قدم الشكر للأمير خالد بن فهد

رفع رئيس نادي النصر صفوان السويكت ،شكره وتقديره لعضو شرف النصر ( الداعم الأزلي ) الأمير خالد بن فهد ، والذي تكفل بصفقة انتقال (لاعب الوسط - الدولي) عبدالفتاح عسيري (القادم من الأهلي)، لينضم إلى كتيبة النصرلمدة 3 مواسم.

وقال السويكت مغردًا عبر حسابه في " تويتر" تجاه الأمير خالد بن فهد :"حروف اللغة لاتكفي للشكر".

ولم يفصح النادي العاصمي عن قيمة الصفقة المالية بينه وابن الـ 26 عامًا القادم من النادي الأهلي.

النصر عبدالفتاح عسيري الأهلي