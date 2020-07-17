المملكة تشارك في الاجتماع الـ 28 للجنة وكلاء البريد والاتصالات بدول مجلس التعاون

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جرى الاطلاع على دراسة لتخفيض أسعار الوصلات الدولية بين دول المجلس

شاركت المملكة اليوم في أعمال الاجتماع الثامن والعشرين للجنة وكلاء البريد والاتصالات بدول مجلس التعاون، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، ومثل المملكة في الاجتماع وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للخدمات البريدية واللوجستية المهندس خالد بن عبدالعزيز البكري، بمشاركة ممثلي وزارات وهيئات البريد والاتصالات بدول المجلس.

وناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقطاع البريد بدول مجلس التعاون، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بينها في هذه القطاعات الحيوية.

واستعرض الاجتماع في مجال البريد مشروع النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود "القانون"، أما في مجال الاتصالات فقد جرى الاطلاع على دراسة لتخفيض أسعار الوصلات الدولية بين دول المجلس، وموضوع حماية المستهلك في مجال الاتصالات، بالإضافة إلى آلية الفصل في النزاعات الناشئة بين المشغلين، وآلية لإعداد تقرير دوري حول مؤشرات قطاع الاتصالات وتحليل ومراقبة أسواق الاتصالات بدول المجلس، فضلاً عن مناقشة التوجهات المستقبلية لعمل اللجنة، استنادًا للدروس المستفادة من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".دول مجلس التعاون