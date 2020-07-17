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6 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. سحب رعدية ورياح وأتربة وموجة حارة

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تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الجمعة

6 مناطق في مرمى تنبيهات

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق عسير والشرقية والباحة ومكة المكرمة وجازان ونجران.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الليث، وتبدأ الحالة الساعة الـ10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ16.00 من مساء الجمعة.

وفي تنبيه آخر لمنطقة عسير، ذكرت الهيئة أنها تشهد سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيد ومحايل، وتبدأ الحالة الساعة الـ11.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الجمعة.

وتشهد المنطقة الشرقية موجة حارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 48 درجة، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة وقرية العليا، وتبدأ الحالة الساعة الـ09.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ16.00 من مساء الجمعة.

وفي تنبيه آخر للمنطقة الشرقية، ذكرت الهيئة أنها تشد رياح نشطة وأتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة حفر الباطن من الساعة الـ10.00 من صباح الجمعة حتى الساعة الـ16.00 من مساء الجمعة.

ونبهت الهيئة منطقة الباحة باستمرار رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والمندق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضاً رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الليث، وتبدأ الحالة الساعة الـ10.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ16.00 من مساء الجمعة.

ونبهت الأرصاد منطقة جازان بأنها تشهد أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا، وتبدأ الحالة الساعة الـ11.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة نجران رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة شرورة ونجران، وتبدأ الحالة الساعة الـ11.00 من صباح الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ16.00 من مساء الجمعة.

6 مناطق في مرمى تنبيهات

6 مناطق في مرمى تنبيهات

6 مناطق في مرمى تنبيهات

6 مناطق في مرمى تنبيهات

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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