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الهلال الأحمر بالباحة يشارك في مبادرة "من أجل صحتنا"

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برُكن توعوي وفرق إسعافية من الفرق التطوعية من الجنسين

الهلال الأحمر بالباحة يشارك في مبادرة

شارك الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة في مبادرة "من أجل صحتنا"، بإشراف مباشر من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة، خالد بن محمد الغامدي.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أن مشاركة الهيئة تأتي ضمن المبادرة التي أطلقتها جامعة الباحة مع صحة وأمانة المنطقة بمنتزه القيم حيث شهد فعاليات وانطلاق تلك المبادرة.

وأضاف "الزهراني" أن فرق الهلال الأحمر بالباحة شاركت بركن توعوي وفرق إسعافية وتطوعية من الفرق التطوعية من الجنسين، حيث وزعت نقاط فرز لتسهيل عمل تلك الفرق.

وأشاد "الزهراني" بتجاوب الجمهور وانسجام وتمتع فريق العمل بالروح الجماعية، متمنيًا السلامة للجميع.

الهلال الأحمر بالباحة يشارك في مبادرة

الهلال الأحمر بالباحة يشارك في مبادرة

الهلال الأحمر بالباحة يشارك في مبادرة

الهلال الأحمر بالباحة يشارك في مبادرة

الهلال الأحمر بالباحة يشارك في مبادرة

الهلال الأحمر الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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