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تسجل 928 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 حالة وفاة

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مصر تسجل 928 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 حالة وفاة تسجل 928 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 حالة وفاة
بلغ إجمالي المصابين 85771 حالة من ضمنهم 26691 متعافياً

مصر تسجل 928 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، الخميس، عن خروج 556 متعافياً من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26691 حالة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 928 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 85771 حالة من ضمنهم 26691 حالة تم شفاؤها، و4120 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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