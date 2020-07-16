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مستشفى الأمير متعب وجامعة الجوف ينقذان شاباً من الإعاقة الحركية

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أجريت له جراحة نوعية وكان يعاني من عدم القدرة على السير لمدة 10 أشهر

مستشفى الأمير متعب وجامعة الجوف ينقذان شاباً من الإعاقة الحركية

في تعاون مشترك بين صحة الجوف وجامعة الجوف، تمكن بفضل الله الفريق الطبي في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، من إجراء عملية جراحية نوعية لمريض يبلغ من العمر 28 عاماً، لم تكن لديه المقدرة على السير ولمدة 10 أشهر، بعد أن أجرى عملية سابقة في إحدى المستشفيات الخاصة خارج المنطقة.

وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة تقرر إزالة الصفيحة والمسامير التالفة الموجودة بفخذ المريض إثر العملية السابقة واستبدالها بطعم عظمي مع تثبيت داخلي للفخذ – سيخ طبي – داخل النخاع العظمي وتنظيف منطقة حول الكسر بتدخل جراحي متقدم وبفضل من الله تكللت العملية بالنجاح واستطاع المريض مغادرة المستشفى وجاري متابعة حالة المريض مع الطبيب المعالج في العيادات الخارجية.

يذكر أن التعاون بين الجامعة والشؤون الصحية بالمنطقة، نجح في إجراء العديد من العمليات الناجحة والتي أجريت بكوادر وطنية متميّزة.

جامعة الجوف مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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