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الأهلي .. تمارين استرجاعية وميلويفيتش يقر تدريبات على فترتين

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الأهلي .. تمارين استرجاعية وميلويفيتش يقر تدريبات على فترتين الأهلي .. تمارين استرجاعية وميلويفيتش يقر تدريبات على فترتين

الأهلي .. تمارين استرجاعية وميلويفيتش يقر تدريبات على فترتين

عاود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، بعد فراغه من المواجهة الودية أمام فريق جدة، أمس الأربعاء، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وذلك على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وعقد الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اجتماعًا باللاعبين في وسط الملعب، قبيل بداية الحصة التدريبية شرح من خلاله عددًا من النقاط الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال التدريبات.

واختتم مدرب الفريق الحصة التدريبية بإجراء مناورة على منتصف ملعب التدريبات، اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية، حيث أدت القائمة الأساسية التي شاركت في لقاء الفريق الماضي أمام جدة تدريبات استشفائية وتمارين الاسترجاع اللياقي فيما أدى بقية اللاعبين عددًا من التدريبات اللياقية والتكتيكية.

وتقرر إقامة تدريبات الفريق على فترتين صباحية ومسائية يوم غد الجمعة، وذلك لزيادة المعدل البدني واللياقي للاعبين.الأهلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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