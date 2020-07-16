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بعد مطاردة مثيرة.. القبض على أحد أرباب السوابق من بين متهمين بقضية مقتل مواطن بالأفلاج

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بعد مطاردة مثيرة.. القبض على أحد أرباب السوابق من بين متهمين بقضية مقتل مواطن بالأفلاج بعد مطاردة مثيرة.. القبض على أحد أرباب السوابق من بين متهمين بقضية مقتل مواطن بالأفلاج
وإطلاق النار على رجال الأمن والهروب منهم.. ضُبط معه سلاح رشاش وبندقية بلجيكية

بعد مطاردة مثيرة.. القبض على أحد أرباب السوابق من بين متهمين بقضية مقتل مواطن بالأفلاج

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية للمطلوبين جنائيا أسفرت ـ بتوفيق الله ـ عن القبض على أحد أرباب السوابق، وهو( مواطن بالعقد الثالث من العمر) ، بمحافظة الأفلاج وذلك بعد مطاردته وتبادل إطلاق النار معه، وقيامه إثر إعطاب مركبته وإصابته بسلب مركبة أحد المواطنين تحت تهديد السلاح لمواصلة الهروب بها من رجال الأمن، الذين واصلوا مطاردته والقبض عليه ، وضُبط بحوزته سلاح من نوع رشاش وكذلك بندقية بلجيكية الصنع .
وأوضح أن المقبوض عليه أحد المتهمين بقضية مقتل مواطن بتاريخ 8 / 9 / 1441 هـ بمحافظة وادي الدواسر ، ومتهم بإطلاق النار على رجال الأمن لدى مباشرتهم تفتيش منزله بتاريخ 15 / 11 / 1441 هـ ، ضمن الإجراءات الخاصة بالتحقيق في جريمة القتل.
وقد تم نقله إلى المستشفى والتحفظ عليه تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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