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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعًا عند 7426.76 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 7426.76 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعًا عند 7426.76 نقطة
بتداولات تجاوزت 5.7 مليارات ريال لأكثر من 272 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 8.72 نقاط ليقفل عند مستوى 7426.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 272 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 277 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تهامة, وبحر العرب, وأبو معطي, وجبل عمر, والبحر الأحمر الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسلاك, وتكوين, ومكة, والأسماك, وأنعام القابضة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 2.12% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان, وسيرا، وأملاك, وملاذ للتأمين, ونسيج هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سيرا, ودار الأركان, والراجحي, وبحر العرب، وأملاك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 49.14 نقطة ليقفل عند مستوى 8180.48 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 14 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 264 ألف سهم تقاسمتها 864 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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