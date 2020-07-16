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الثلاثاء.. "مركز الاستطلاعات" يناقش دور الرأي العام في مكافحة كورونا

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الثلاثاء.. "مركز الاستطلاعات" يناقش دور الرأي العام في مكافحة كورونا الثلاثاء.. "مركز الاستطلاعات" يناقش دور الرأي العام في مكافحة كورونا
خلال ندوة عبر الاتصال المرئي بمشاركة عدد من المختصين

الثلاثاء..

ينظم المركز السعودي لاستطلاعات الرأي، الثلاثاء المقبل، ندوة افتراضية عبر الاتصال المرئي عن "الرأي العام ودوره في مكافحة جائحة "، بمشاركة عدد من المختصين في المركز.

وتتناول الندوة، جانباً من نشأة استطلاعات الرأي العام، مروراً بمؤسسة غالوب حتى العصر الحديث، إلى جانب عدة محاور؛ من أهمها: أهمية تعزيز ثقافة استطلاع الرأي العام لدى المجتمع، ودور مراكز استطلاعات الرأي العام في دعم وتعزيز الجهود الحكومية المتعلقة بمكافحة جائحة فيروس كورونا، وتقدير المصابين بفيروس كورونا من خلال الإحصاء المرتبط باستطلاعات الرأي العام.

ويشارك في الندوة الافتراضية التي ستبث عبر القناة الرسمية للمركز السعودي لاستطلاعات الرأي على "يوتيوب" في تمام الساعة الثامنة مساءً، المستشار والمشرف العام على التحليل الإحصائي في المركز السعودي لاستطلاعات الرأي الدكتور محمد الشهراني، والمتخصصة في العلوم والدراسات الاجتماعية، عضو اللجنة العلمية في المركز الدكتورة طرفة الزيد، والأكاديمي والمستشار الإعلامي وعضو اللجنة العلمية في المركز الدكتور محمد العنزي، والمتخصص في العلوم السياسية وعضو اللجنة العلمية في المركز الدكتور مثال المطيري.

وستستعرض الندوة أبرز الإسهامات التي قدمها المركز السعودي لاستطلاعات الرأي في مكافحة فيروس كورونا في المملكة.المركز السعودي لاستطلاعات الرأي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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