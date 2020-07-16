"البدير" يشكر القيادة على الثقة الملكية بتعيينه نائباً لوزير الإسكان

★ ★ ★ ★ ★

سائلاً الله التوفيق في هذه المهمة لكل ما فيه خير للوطن والمواطن

رفع نائب وزير الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، على الثقة الملكية بتعيينه نائباً لوزير الإسكان، سائلاً الله التوفيق في هذه المهمة لكل ما فيه خير للوطن والمواطن.



وأكد المهندس "البدير" أن قطاع الإسكان يحظى بعناية واهتمام من القيادة في سبيل تنميته والارتقاء به، وتعزيز سبل الحياة الكريمة للمواطنين بتوفير الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تمكّنهم من التملّك السكني، إضافة إلى اعتماد عدد من القرارات والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، وبما يتماشى مع أهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ونوّه نائب وزير الإسكان إلى مواصلة وزارة الإسكان في توفير كل التسهيلات والحلول التي تسهم في تمكين المواطنين من التملك، واستمرار ضخ المشاريع والمخططات السكنية المتكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص، والعمل على تعزيز وتطوير منظومة الإسكان وما تتضمّنه من خدمات متنوعة.نائب وزير الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير