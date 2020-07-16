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شاهد.. "سعود بن طلال" يسلم فللاً جاهزة للمستفيدين في "إسكان تبوك"

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اطلع على مكوناتها ذات الغرف الخمس.. خدمات متكاملة وسعادة للمستلمين

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سلّم وكيل وزارة الإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين الأمير سعود بن طلال بن بدر، أمس، عدداً من الفلل السكنية للمستفيدين في مشروع "إسكان تبوك" للوحدات السكنية الجاهزة.

واطلع الأمير سعود، عبر جولة ميدانية برفقة وكيل الوزارة المساعد للأراضي والشؤون الفنية المهندس عبدالله بن سعود الحماد، ومدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس إسماعيل المسعودي، على مكونات الوحدة من الداخل والمكونة من طابقين ذات الغرف الخمس بمنافعها.

وعبّر عدد من المستفيدين عن سعادتهم باستلام وحداتهم السكنية ضمن مشروع إسكان تبوك الذي يوفر 901 وحدة سكنية جاهزة مع تكامل أعمال البنية التحتية وتوافر مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة والمتضمنة جامعاً كبيراً و4 مساجد وموقعاً خاصاً للتعليم وموقعاً آخر لوزارة الصحة.

شاهد..

الأمير سعود بن طلال وزارة الإسكان تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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