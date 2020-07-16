أخبار عاجلة

محافظ شقراء يجتمع بلجنة متابعة أزمة كورونا ويوصي بالالتزام بالتعليمات -
بالأرقام.. "مكتبة السعودية الرقمية" أضخم تجمع للمعرفة بالشرق الأوسط -
"الزهراني" إلى وكالة المشاريع -
"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح وأتربة على جازان -
جامعة الملك فيصل بالأحساء تفتح القبول في برامج الدراسات العليا المستحدثة -
"السند": مراكز "الأمر بالمعروف" التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج -
محكمة التمييز تحسم الوضع القانوني لجماعة الاخوان المسلمين -
8 الصبح - آخر اخبار الفن بتاريخ 18/7/2020 -
8 الصبح - خاص لـ"8 الصبح".. حفيد عملاق الكوميديا عبدالمنعم مدبولي يكشف أسرار جديدة عن حياة جده -
صاحب صورة "طفل اللامبالاة" يكشف أسرار الصورة واكتساحها تريند مواقع التواصل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد" تنبه من سحب رعدية على الباحة.. و"المدني" يتفاعل

Print
"الأرصاد" تنبه من سحب رعدية على الباحة.. و"المدني" يتفاعل "الأرصاد" تنبه من سحب رعدية على الباحة.. و"المدني" يتفاعل
دعا إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية تصحب برياح نشطة سطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة 6 مساءً.

بدورها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سحب رعدية الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
محافظ شقراء يجتمع بلجنة متابعة أزمة كورونا ويوصي بالالتزام بالتعليمات

محافظ شقراء يجتمع بلجنة متابعة أزمة كورونا ويوصي بالالتزام بالتعليمات

بالأرقام.. "مكتبة السعودية الرقمية" أضخم تجمع للمعرفة بالشرق الأوسط

بالأرقام.. "مكتبة السعودية الرقمية" أضخم تجمع للمعرفة بالشرق الأوسط

"الزهراني" إلى وكالة المشاريع

"الزهراني" إلى وكالة المشاريع

"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح وأتربة على جازان

"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح وأتربة على جازان

شبكة عيون الإخبارية