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محافظ شقراء يجتمع بلجنة متابعة أزمة كورونا ويوصي بالالتزام بالتعليمات
-
السبت 18 يوليو 2020 12:56 مساءً
بالأرقام.. "مكتبة السعودية الرقمية" أضخم تجمع للمعرفة بالشرق الأوسط
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السبت 18 يوليو 2020 12:56 مساءً
"الزهراني" إلى وكالة المشاريع
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السبت 18 يوليو 2020 12:56 مساءً
"الأرصاد": سحب ممطرة ورياح وأتربة على جازان
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السبت 18 يوليو 2020 12:56 مساءً
جامعة الملك فيصل بالأحساء تفتح القبول في برامج الدراسات العليا المستحدثة
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السبت 18 يوليو 2020 12:35 مساءً
"السند": مراكز "الأمر بالمعروف" التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج
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السبت 18 يوليو 2020 12:35 مساءً
محكمة التمييز تحسم الوضع القانوني لجماعة الاخوان المسلمين
-
السبت 18 يوليو 2020 12:21 مساءً
8 الصبح - آخر اخبار الفن بتاريخ 18/7/2020
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السبت 18 يوليو 2020 12:16 مساءً
8 الصبح - خاص لـ"8 الصبح".. حفيد عملاق الكوميديا عبدالمنعم مدبولي يكشف أسرار جديدة عن حياة جده
-
السبت 18 يوليو 2020 12:16 مساءً
صاحب صورة "طفل اللامبالاة" يكشف أسرار الصورة واكتساحها تريند مواقع التواصل
-
السبت 18 يوليو 2020 12:15 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
الأسطى الأستاذة.. آيات بكالوريوس زراعة وأصغر نجارة: بكسب أحسن من الوظيفة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 16 يوليو 2020 11:01 صباحاً
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