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النفط تتراجع.. و"برنت" ما زال فوق الـ 43 دولاراً

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أسعار النفط تتراجع.. و"برنت" ما زال فوق الـ 43 دولاراً النفط تتراجع.. و"برنت" ما زال فوق الـ 43 دولاراً
"رويترز": هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتاً

أسعار النفط تتراجع.. و

تراجعت النفط، يوم الخميس، بعد أن اتفقت "أوبك" وحلفاؤها بقيادة على تقليص قيود قياسية على الإمدادات ابتداءً من أغسطس، لكن آمال التعافي السريع في الطلب في الولايات المتحدة بعد سحب كبير لمخزونات الخام فيها حدّ من التراجع.

ووفق "رويترز" بحلول الساعة 06:46 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 33 سنتاً أو 0.8 بالمائة، ليصل سعر البرميل إلى 43.46 دولار. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتاً أو واحداً بالمائة إلى 40.78 دولار للبرميل. وارتفعت الأسعار اثنين بالمائة يوم الأربعاء مدفوعة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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