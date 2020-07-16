بطراز إسلامي وهوية عمرانية.. شاهد إنجاز "تطوير طريق السلام" بالمدينة

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مسارات لحافلات النقل الترددي والمكفوفين وأرصفة تخدم زائري المسجد النبوي

أنجزت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، مشروع تطوير طريق السلام بالمنطقة المركزية في المسجد النبوي الشريف؛ حيث جرى تصميم المشروع وفق الهوية العمرانية للمدينة المنورة بإضافة الطراز الإسلامي في المشروع ليراعي مكانة المدينة التاريخية.

جاء ذلك في تقرير إخباري لقناة "الإخبارية" من تقديم وائل رفيق الذي استضاف المهندس مستور حامد المعبدي من هيئة تطوير المدينة المنورة، والذي أكد أن المشروع يحتوي على مسارات خاصة لخدمة حافلات النقل الترددي وأرصفة جانبية تخدم المصلين وزائري المسجد النبوي الشريف ومسارات خاصة للمكفوفين تحمل اللون الأصفر تعبر عن خصوصية هذه المسارات وإضافة لمعابر خاصة للمشاة.

وأضاف "المعبدي" أن هيئة تطوير المدينة بصدد بدء مشروع إضافة حجر "البازلت"، والتي تعبر عن طبيعة المدينة المنورة، وإضافة بعض الطرز الإسلامية من حجر "الجرانيت"، وإضافة مسارات المكفوفين لتعبر عن الوصول الشامل، وتهيئة ممرات المشاة المتقدمة؛ حيث تخصص إدارة الحشود للطرق المؤدية إلى المسجد النبوي الشريف. المدينة المنورة