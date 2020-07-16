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لجنتا النقل والشؤون الأمنية في "الشورى" تناقشان تقارير هذه الجهات

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عن بُعد.. رفعت رأيها حيالها للمجلس تمهيداً لعرضه تحت قبة المجلس

لجنتا النقل والشؤون الأمنية في

درست لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى خلال اجتماع لها "عن بعد" عبر تقنية الفيديو، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء المهندس ناصر بن غازي العتيبي، التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية للعام المالي 1440/ 1441هـ، وذلك بمشاركة المدير العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية سامي بن علي سندي، والمسؤولين في المؤسسة.
وبحث الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز ما ورد في تقرير المؤسسة خلال العام المنصرم، والمحال من المجلس إلى اللجنة، والمتعلق بأداء المؤسسة، وأبرز الإنجازات التي حققتها المؤسسة، والمعوقات والعقبات التي تواجه المؤسسة في أدائها لعملها، والخطط التي تسعى المؤسسة لتنفيذها.
وطرح أعضاءُ اللجنة خلال الاجتماع أسئلةً واستفساراتٍ على المدير العام المكلف للمؤسسة، والمسؤولين فيها، التي تهدف لبحث سبل المساهمة في النهوض بالخِدْمات التي تقدمها المؤسسة إلى مستويات متقدمة، ورفع جودة ما تقدمه من خِدْمات لمستفيديها.
من جهة أخرى فرغت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى من مناقشة التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440/ 1441هـ، ورفعت رأيها حياله للمجلس تمهيدًا لعرضه تحت قبة المجلس.
جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقدته اللجنة "عن بعد" عبر تقنية الفيديو برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء الطيار ركن علي العسيري، بمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة.
كما أنهت اللجنة خلال اجتماعها مناقشة التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1440/ 1441هـ، لترفع تقريرها وتوصياتها بشأنه للمجلس لمناقشته في جلسة قادمة.
وتأتي دراسة لجان المجلس المتخصصة للتقارير المحالة لها من المجلس في ضوء اختصاصاتها المنوطة بها وَفْقًا لنظام مجلس الشورى.

مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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