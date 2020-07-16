"تويتر": اختراق الحسابات ربما تم من خلال استهداف بعض الموظفين

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قالت: أعدنا بعض المزايا مرة أخرى بعد تعطيلها ونحقق في النشاط الضار

في أول تصريحات تفصيلية منذ اختراق عدد من الحسابات البارزة، نشر تويتر عدة تغريدات يوضح "ما يعرفه حتى الآن" عن حادث الاختراق الضخم؛ ففي حين انتشرت شائعات عن الثغرة التي منحت القراصنة إمكانية الوصول إلى حسابات إيلون ماسك وبيل جيتس وباراك أوباما وآبل وكاني ويست وآخرين، قالت الشركة: "اكتشفنا ما نعتقد أنه هجوم منسق من قِبَل الأشخاص الذين استهدفوا بنجاح بعض موظفينا مع الوصول إلى الأنظمة والأدوات الداخلية".

وأضافت الشركة أنها أعادت بعض المزايا مرة أخرى بعد تعطيلها مؤقتًا، بما في ذلك الفترة التي تم فيها منع جميع الحسابات الموثقة من التغريد، كما قررت الحد داخليًّا من الوصول إلى أدواتها بينما يستمر التحقيق.

ووفق "اليوم السابع" قال تويتر أيضًا إنه يحقق في "النشاط الضار الآخر الذي ربما أجراه الهاكرز أو المعلومات التي ربما وصلوا إليها"، واستنادًا إلى قدرة المتسللين على الاستيلاء الكامل على الحسابات، وعدد الحسابات التي دخلوا إليها، هناك تكهنات بأنهم ربما استطاعوا اقتحام حساب أي شخص تقريبًا لرؤية المعلومات المُخَزّنة كمسودات أو رسائل مباشرة.

وأفاد تقرير لموقع TechCrunch أن مخترقًا يدعى "كيرك" وراء عمليات اختراق حسابات؛ إذ تَمَكّن من الوصول إلى أداة أدمن تويتر على شبكة الشركة، والتي سمحت له باختراق حسابات الشركة رفيعة المستوى لنشر عملية احتيال للعملة المشفرة؛ وفقًا لشخص لديه معرفة مباشرة بالحادث.تويتر الاختراق الضخم