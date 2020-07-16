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بفيديو لصاحب الـ26 مليون متابع.. كم من الأموال حصد هذا الطفل عبر يوتيوب؟

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بفيديو لصاحب الـ26 مليون متابع.. كم من الأموال حصد هذا الطفل عبر يوتيوب؟ بفيديو لصاحب الـ26 مليون متابع.. كم من الأموال حصد هذا الطفل عبر يوتيوب؟
عمره 8 أعوام وصاحب أعلى دخل من صناعة المحتوى على الإنترنت

بفيديو لصاحب الـ26 مليون متابع.. كم من الأموال حصد هذا الطفل عبر يوتيوب؟

يواصل أشهر طفل على موقع يوتيوب رايان كاجي، الصعود خلال إجراءات العزل العام الرامية لاحتواء المستجد.

الطفل الأمريكي (8 أعوام)، والذي بدأ قناته "عالم رايان" على يوتيوب لاستعراض لعبه أمام أفراد أسرته والصغار الآخرين، جنى 26 مليون دولار كصاحب أعلى دخل من صناعة المحتوى على الإنترنت في 2019، ولديه الآن 25.7 مليون مشترك، حسب "سكاي نيوز عربية".

وعادة ما تشتمل مقاطع كاجي المصورة على والديه شيون ولوان، وتجتذب ملايين المشاهدات أسبوعياً.

ومنذ أن بدأت إجراءات العزل العام للحد من انتشار فيروس كورونا، عمد كاجي، شأنه شأن العديد من المؤثرين الآخرين على الإنترنت، إلى تركيز محتواه، فهو ينتج الآن محتوى يدور حول الأنشطة المرحة داخل المنزل ومقابلات تعليمية مع خبراء الفيروسات.

وبدأ شغفه بمقاطع الفيديو على اليوتيوب منذ أن كان صغيراً للغاية.

ويقول كاجي: "عندما كنت في الثالثة شاهدت مجموعة من الأطفال الصغار الآخرين على يوتيوب وسألت والدتي عما إذا كان بإمكاني فعل ذلك أيضاً فأجابتني 'نعم'".

وفي أحدث من "عالم ريان" يتظاهر ريان عبر اللعب بالذهاب في رحلة برية ومن أجل التعرف على ولاية فلوريدا، ومن خلال الفيديو يستمتع المشاهدون خاصة الأطفال بتعلم بعض الحقائق والمعلومات عن فلوريدا وأشهر معالمها.

وتأمل الأسرة توسيع "عالم رايان" ليصل إلى الجمهور العالمي بعمل مقاطع مصورة باللغتين الإسبانية واليابانية.

وفي الوقت الحالي، يتوسع كاجي أيضاً خارج حدود قناته، إذ أطلق فرشة ومعجون أسنان يحملان اسمه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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