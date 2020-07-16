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الإمارات تحدد 22 يوليو موعدًا لإطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ

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الإمارات تحدد 22 يوليو موعدًا لإطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ الإمارات تحدد 22 يوليو موعدًا لإطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ
قالت: اعتمادًا على تحسن الأجواء وسيتم تأكيد ساعة الإطلاق في حينها

الإمارات تحدد 22 يوليو موعدًا لإطلاق

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، أنه نظرًا لاستمرار الأمطار الرعدية والسحب الركامية وعدم استقرار الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة في جزيرة تانيغاشيما مركز إطلاق الصاروخ الذي يحمل #مسبار_الأمل؛ فقد تَقرر مبدئيًا أن يكون إطلاق المهمة في الفترة ما بين 20 و22 يوليو 2020 الجاري، اعتمادًا على تحسن الأجواء، وسيتم تأكيد ساعة الإطلاق في حينها.

وكانت قد أعلنت في وقت سابق تأجيل موعد إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"؛ بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق في مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

وكالة الإمارات للفضاء مسبار الأمل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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