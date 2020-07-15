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تنتقم لجنودها.. غارات على تلال كبانة شمال سوريا

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روسيا تنتقم لجنودها.. غارات على تلال كبانة شمال سوريا تنتقم لجنودها.. غارات على تلال كبانة شمال سوريا

جي بي سي نيوز :- نفذّت القوات الروسية غارات على تلال كبانة ردا على التفجير الذي ضرب دورية مشتركة مع تركية وأوقع إصابات من الطرفين.

وكانت وكالة الأنباء الروسية قد أعلنت، الثلاثاء، إصابة 3 من جنودها ومعهم عدد من الجنود الأترك شمال سوريا، إثر تفجير نفذه متطرفون.

وأفادت المعلومات بأن متطرفين مجهولين فجروا قنبلة أصابت دورية روسية مشتركة مع تركيا في تلك المنطقة.

بدروه، قال المركز الروسي للمصالحة، إن إرهابيين استهدفوا عربة عسكرية روسية خلال دورية مشتركة مع الجيش التركي.

وأضافت مصادر بأن طريق الدورية المشتركة قد تعثّر جراء انفجار الآلية المفخخة التي كانت مركونة على الأوتستراد الدولي "M4" قرب مدينة أريحا جنوب إدلب.

كما اننشر مقطع على مواقع التواصل يوضح لحظة الانفجار سطد اندلاع النيران وانطلاق داخن أسود كثيف من المكان.

عمليات تمشيط سبقت التفجير

فيما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، إصابة 3 جنود روس على الأقل بجراح متفاوتة، جراء انفجار لغم شديد الانفجار أثناء مرور الدورية الروسية – التركية، بالقرب من مصيبين على طريق اللاذقية – حلب الدولي، وجرى نقل الجرحى بواسطة عربات تركية.

ويأتي الانفجار الضخم على الرغم من عمليات التمشيط المكثفة التي قامت بها القوات التركية على مدار الـ 24 ساعة الفائتة.

إلى ذلك، سيّرت القوات الروسية دورية جديدة برفقة نظيرتها التركية، على اوتستراد اللاذقية – حلب الدولي، حيث انطلقت الدورية من قرية ترنبة بريف إدلب الشرقي وتتجه نحو قرية عين حور الواقعة بريف اللاذقية الشمالي، وهي آخر منطقة على الاوتستراد ضمن مناطق نفوذ الفصائل، لتكون بذلك الدورية المشتركة الـ 21 قد أتمت الاتفاق الروسي – التركي الذي جرى في الخامس من شهر آذار الماضي، بما يخص تسيير دوريات مشتركة على كامل اوتستراد الـ M4 وفقاً لبنود الاتفاق.

العربية 

جي بي سي نيوز

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