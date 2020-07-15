‎ نجد فهد تتأهل إلى نهائي بطولة العالم لكرة القدم للجامعات

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‎ بعد تجاوزها الإماراتية في الذهاب والإياب

تأهلت لاعبة المنتخب السعودي للجامعات نجد فهد إلى المباراة النهائية لبطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية للجامعات فيفا 20.

‎وجاء تأهل اللاعبة نجد فهد بعد أن تمكنت اليوم من الفوز على منافستها لاعبة المنتخب الإماراتي في الدور نصف النهائي بنتيجة 3 - 1 في مباراة الذهاب و3-0 في مباراة الإياب، لتلاقي في المباراة النهائية لاعبة المنتخب البرازيلي.

‎ وأشار رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني إلى أن ما قدمته لاعبة المنتخب السعودي للجامعات نجد فهد في بطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية يؤكد ما وصلت إليه الجامعات في المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية شاملة في شتى التخصصات ومنها الرياضة بشكل عام والرياضة النسائية بشكل خاص، وهذا بفضل الدعم غير المحدود الذي تجده جميع الرياضات من القيادة الرشيدة.

وقدم شكره لوزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور حمد آل الشيخ، ونائبه للجامعات والبحث والابتكار نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي على مايجده الاتحاد الرياضي للجامعات من دعم واهتمام لإيصال جميع الرياضات الجامعية السعودية للعالمية.

وأثنى المزيني على الجهود والدعم الذي تقدمه وزارة الرياضة بقيادة الأمير عبدالعزير بن تركي الفيصل وزير الرياضة للرياضة السعودية في مختلف الألعاب، مثمناً في هذا الصدد جهود الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية على التعاون المستمر مع الاتحاد.

‎وأشار إلى حرص واهتمام الاتحاد الرياضي للجامعات على تمكين المرأة السعودية رياضياً ومشاركتها في جميع الألعاب الرياضية ومنها الرياضات الإلكترونية التي لها شعبية كبيرة بين جميع الفئات العمرية بالعالم

‎وقال : "نسعى في الاتحاد إلى تأهيل عدد كبير من الطالبات وتمكينهم من المشاركات العالمية وتشريف المملكة في المحافل الدولية كما نهدف إلى تطوير مهارات الطالبات ونشر الرياضة على نطاق أوسع في الجامعات".