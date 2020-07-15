أخبار عاجلة

محكمة التمييز تحسم الوضع القانوني لجماعة الاخوان المسلمين -
8 الصبح - آخر اخبار الفن بتاريخ 18/7/2020 -
8 الصبح - خاص لـ"8 الصبح".. حفيد عملاق الكوميديا عبدالمنعم مدبولي يكشف أسرار جديدة عن حياة جده -
صاحب صورة "طفل اللامبالاة" يكشف أسرار الصورة واكتساحها تريند مواقع التواصل -
صباحك مصري يكشف ملابسات غريبة حول عودة شاب لأسرته بعد وفاته ودفنه قبل 7 أشهر -
"السند": مراكز "الأمر بالمعروف" التوجيهية بكامل جاهزيتها لخدمة الحجاج -
"الأرصاد": رياح وأتربة على المدينة المنوّرة -
الديوان الأميري..أمير الكويت دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية -
بعد إنكار وتهرُّب.. "روحاني": 25 مليون إيراني أُصيبوا بكورونا -
كورونا والسن.. دراسة "مخيفة" تكشف الأكثر عرضة للوفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الخريف": الاقتصاد السعودي نجح في إدارة أزمة كورونا وتجاوز تداعياتها

Print
"الخريف": الاقتصاد السعودي نجح في إدارة أزمة كورونا وتجاوز تداعياتها "الخريف": الاقتصاد السعودي نجح في إدارة أزمة كورونا وتجاوز تداعياتها
قال إن الأجهزة الحكومية أظهرت جاهزية كبيرة وأداء جيداً في التعامل

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف: إن الاقتصاد السعودي نجح في إدارة أزمة كورونا والحد من آثارها عليه، واصفاً إياها بالاختبار الحقيقي لإثبات قابلية الاقتصاد السعودي للتأقلم مع المتغيرات الطارئة، مؤكداً أن الأجهزة الحكومية في المملكة العربية أظهرت جاهزية كبيرة وأداء جيداً في التعامل مع تداعياتها.

وأوضح -خلال جلسة عن بُعد نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان "التدابير التي اتخدتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال جائحة كورونا، وسلاسل القيم والإمداد من منظور إقليمي" بمشاركة كبار المسؤولين من الحكوميين والقطاع الخاص محلياً وعالمياً- أن هذه الأزمة كانت اختباراً حقيقياً تعلمنا منه الكثير على مستوى الأجهزة الحكومية، وخرجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية من هذه الأزمة بالكثير من الفرص النوعية كإعادة هيكلة خططها، والعمل على استغلال الأزمات للخروج منها بأكبر المكاسب التي تعود على الوطن ورفاهية أبنائه.

وأشار بأن وضعت منذ البداية الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم أولوية قصوى، ومن ثم الحفاظ على الاقتصاد وتعزيز المكتسبات التي تحققت خلال الأعوام الماضية، لافتاً النظر إلى أنه منذ بداية الأزمة كان هناك حرص على حل مشكلة التدفقات النقدية في القطاع الخاص من خلال إطلاق عدد من المبادرات لتجاوز هذه المشكلة.

وأفاد أن هذه الأزمة أسهمت في مراجعة الكثير من سياسات الوزارة بهدف تقليل أثرها، كما تم وضع هدف نوعي لتجنب أي أزمات قد تحصل مستقبلاً، لافتاً النظر إلى أن القطاع الصناعي أثبت كفاءة عالية في توفير الاحتياج الأساسي من الغذاء والدواء، وذلك من خلال التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص، مستشهداً بكيفية التعامل مع إنتاج الكمامات في الأسواق وما تحقق من خلال مضاعفة المعروض عدة مرات مقارنة بين بداية الأزمة واليوم.

وبين معاليه أن ما حصل خلال جائحة كورونا أثبت عالمياً ضعف سلاسل الإمداد وسرعة تأثرها، وهو ما يدعو لإعادة تطوير كفاءة سلاسل الإمداد وعمل خطط بديلة لدعمها لتقليل حدة التأثر وتعزيز قدرة القطاع على التعامل مع أي أزمات طارئة، مبيناً أن إغلاق الحدود بين الدول وصعوبة التنقل يحتّم إعادة النظر في إيجاد خطط بديلة لسلاسل الإمداد والرفع من كفاءتها.

وشدّد وزير الصناعة والثروة المعدنية على أن هذه الأزمة عززت من أهمية توجهات رؤية المملكة 2030، حيث جرت الاستفادة من عدد من المبادرات ومن أهمها البنية التحتية في قطاع الاتصالات، الأمر الذي ساعد في استمرار النشاطات الحيوية مثل التعليم والصحة والعمل والقطاع الحكومي والاقتصادي بشكل عام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المملكة تؤكد على تبنيها لمفهوم الاقتصاد الدائري الكربوني حفاظًا على البيئة واستدامة للموارد

المملكة تؤكد على تبنيها لمفهوم الاقتصاد الدائري الكربوني حفاظًا على البيئة واستدامة للموارد

ذبح 4 فتيات وأخيهن فى الأحساء.. جريمة بشعة تهز السعودية

ذبح 4 فتيات وأخيهن فى الأحساء.. جريمة بشعة تهز السعودية

الحكومة الإسرائيلية تفرض الإغلاق التام بسبب كورونا

الحكومة الإسرائيلية تفرض الإغلاق التام بسبب كورونا

قيس سعيّد يطلب من الكتل البرلمانية والأحزاب تقديم مرشحيها لرئاسة الحكومة

قيس سعيّد يطلب من الكتل البرلمانية والأحزاب تقديم مرشحيها لرئاسة الحكومة

شبكة عيون الإخبارية