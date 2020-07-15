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رئيس التونسية يتقدم باستقالته

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رئيس الحكومة التونسية يتقدم باستقالته رئيس التونسية يتقدم باستقالته
تعيين شخصية أخرى خلال أيام

رئيس الحكومة التونسية يتقدم باستقالته

نقلت "رويترز" عن مصادر اليوم (الأربعاء)، أن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ تقدم باستقالته للرئيس قيس سعيد.

وذكرت إذاعة "موزاييك أف أم" في وقت سابق اليوم أن الرئيس التونسي طلب رسميًّا خلال لقاء جمعه برئيس البرلمان راشد الغنوشي، وأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس إلياس الفخفاخ، من الأخير تقديم استقالته.

ويأتي "سعيد" من رئيس الحكومة الاستقالة في وقت يتابع فيه التونسيون تطورات ملف شبهة تضارب المصالح لـ"الفخفاخ" حول صفقات ذات صلة بشركات يمتلكها أو يمتلك أسهمًا في رأس مالها.

ويتوقع أن يعين الرئيس قيس سعيد شخصية أخرى في الأيام القليلة المقبلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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