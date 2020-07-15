"التأمينات الاجتماعية" توضح الحالات المستحقة لصرف المعاش

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بعد وفاة المشترك.. وتشمل 8 حالات

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أفراد العائلة المستحقين لصرف المعاش بعد وفاة المشترك، حيث كشفت عن 8 حالات تستحق صرف المعاش.

وقالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها بـ"تويتر": إن الحالات التي تستحق صرف المعاش بعد وفاة المشترك تشمل بنات المشترك المتوفى، أيًّا كان عمرهن، حتى زواجهن، والملتحقات بعمل يحق لهن الجمع بين الأجر والمعاش في حدود 3000 ريال.

كما تشمل الحالات، أبناء المشترك المتوفى الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، حتى إكمال هذه السن، ويمدد سن الاستحقاق إلى 26 عامًا، إذا كانوا يكملون دراستهم، والملتحقون بعمل يحق لهم الجمع بين الأجر والمعاش في حدود 3000 ريال، ولا يشترط حد لسن العاجزين منهم.

- أبناء وبنات ابن المشترك المتوفى الذي توفي أثناء حياة المشترك وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بشروط الأبناء والبنات.

كما تشمل، إخوة وأخوات المشترك المتوفى الذين كانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بشروط الأبناء والبنات، وأرملة المشترك المتوفى. وتستفيد المطلقة طلاقًا رجعيًّا متى حدثت الوفاة وهي في عِدة الطلاق.

وتضمنت الحالات، أرمل المشتركة، وهو الذي توفيت زوجته المشتركة في النظام إذا كان عاجزًا عن الكسب إلى حين زوال عجزه. ويعتبر عاجزًا حكمًا إذا تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته ولا يعمل، وأب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته. ويشترط أن يكون الأب غير قادر على العمل أو تجاوز الستين من عمره ولا يعمل.

كما تشمل الحالات، جد وجدة المشترك المتوفى اللذين كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بشروط استحقاق الأب والأم.التأمينات الاجتماعية