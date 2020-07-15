مصر تطلب إيضاحاً رسمياً عاجلاً من إثيوبيا حول إعلانها بدء ملء سد النهضة

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"الخارجية" تتابع تطورات ما يثار حول القضية

طلبت وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأربعاء)، إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة الإعلان عن بدء ملء سد النهضة.

وذكرت الوزارة في بيان على حسابها في موقع فيس بوك، أنه "رداً على استفسارات صحفية اتصالاً بما تردد إعلامياً عن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة، ذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة هذا الأمر، مؤكداً على أن مصر تواصل متابعة تطورات ما تتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع".

وأعلن وزير المياه والري الإثيوبي سيليشىي بيكلي، في وقت سابق اليوم؛ بدء عملية الملء الأولى لسد النهضة.