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أكبر معدل في القارة.. إصابات "كورونا" في جنوب أفريقيا تتجاوز 300 ألف

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أكبر معدل في القارة.. إصابات "كورونا" في جنوب أفريقيا تتجاوز 300 ألف أكبر معدل في القارة.. إصابات "كورونا" في جنوب أفريقيا تتجاوز 300 ألف
عاودت فرض حظر تجول ليلي للحد من التفشي

أكبر معدل في القارة.. إصابات

تقترب حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في جنوب أفريقيا إلى 300 ألف، اليوم (الأربعاء)، لتصبح أكثر دول أفريقيا إصابة بالمرض، ومن العشر الكبرى عالميًّا على الرغم من الإسراع بفرض إجراءات العزل العام لمنع انتشار العدوى، مثلما حدث في الغرب.

وسجلت جنوب أفريقيا 298.292 حالة في أحدث إحصاء، ومع ارتفاع حالات الإصابة الجديدة حاليًّا بمعدل يزيد على عشرة آلاف يوميًّا أصبح من المؤكد أن يتجاوز العدد 300 ألف حالة اليوم عندما تصدر وزارة الصحة بيانها المسائي؛ وفقًا لـ"رويترز".

وفي نهاية مارس (آذار) اتخذ الرئيس سيريل رامابوسا إجراءات صارمة ومبكرة بغلق المتاجر وإلزام الناس بالبقاء في منازلهم ونشر الجيش في الشوارع؛ لضمان تنفيذ ذلك عندما كان عدد الحالات في البلاد 400 ولا توجد وفيات، وخففت في وقت لاحق العديد من القيود خوفًا على الاقتصاد.

وبعدما سجلت جنوب أفريقيا، التي يبلغ عدد سكانها 58 مليون نسمة، رابع أعلى معدل زيادة يومية في الإصابات في العالم؛ عاود "رامابوسا" الأحد الماضي، فرض حظر على المواد الكحولية وعلى التجول ليلًا. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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