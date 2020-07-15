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الاردن : تسجيل 4 حالات اصابة بفايروس كورونا

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الاردن : تسجيل 4 حالات اصابة بفايروس كورونا الاردن : تسجيل 4 حالات اصابة بفايروس كورونا

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت الاثنين 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها غير محليّة وفق بيان صادر من رئاسة الوزراء .

وعلى النحو الآتي:
وتوزعت الحالات على النحو التالي , 3 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر , اثنين منهم من السعوديّة، و1 من الولايات المتحدة الأمريكيّة.
و حالة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر حدود العمري.

 وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1183) حالة.

و سُجِّلت أيضاً 11 حالة شفاء لهذا اليوم، 5 في مستشفى الأمير حمزة، و6 في منطقة العزل المخصّصة لمصابي كورونا بمنطقة البحر الميّت.

و تمّ إجراء (5746) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (471801) فحصاً.

 

جي بي سي نيوز

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