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عبر الاتصال المرئي.. "السند" يلتقي بمنسوبي الهيئة بعسير: الالتزام بالأنظمة والتعليمات

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رئاسة الهيئات تحظى بالدعم والتأييد والتشجيع والمتابعة من لدن القيادة

عبر الاتصال المرئي..

التقى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بمنسوبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة عسير.

ونوه في كلمته عبر الاتصال المرئي بالدور الكبير الذي بذلته حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- خلال هذه الأزمة للمواطن والمقيم على حد سواء، مبيّنًا أن الرئاسة العامة تحظى بالدعم والتأييد والتشجيع والمتابعة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.


وقال: "إن ما تقوم به الرئاسة من أعمال ومسؤوليات، والسعي حثيثًا في تحقيق رسالتها التي هي من أجلِّ وأعظم وأشرف المهمات "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الذي به فُضّلت هذه الأمة على سائر الأمم، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الرئاسة العامة في أداء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ذلك من أعظم الفضل والشرف، مذكراً بأهمية إخلاص النية لله في العمل، والالتزام بالأنظمة والتعليمات والتوجيهات وتطبيقها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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