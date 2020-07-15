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تعرف على نسب الحالات الجديدة لفيروس كورونا.. في بيان "الصحة" اليوم

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تعرف على نسب الحالات الجديدة لفيروس كورونا.. في بيان "الصحة" اليوم تعرف على نسب الحالات الجديدة لفيروس كورونا.. في بيان "الصحة" اليوم
إجراء 59010 فحوصات جديدة ليصل الإجمالي  الى 2436683

تعرف على نسب الحالات الجديدة لفيروس كورونا.. في بيان

أعلنت الصحة اليوم الأربعاء عن تسجيل (2671) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (240474) حالة، من بينها (55101) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2221) حالة حرجة، كما تم تسجيل (5488) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (183048) حالة.
وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (2671) حالة، منها 37% إناث، و63% ذكور، وكبار السن 5%، و10% أطفال، 85% بالغين.
فيما بلغ عدد الوفيات (2325) حالة، بإضافة (42) حالة وفاة جديدة.
لافتةً أنه تم إجراء (59010) فحوصات جديدة ليصل إجمالي عدد الفحوصات (2436683) فحص، حيث يوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الإتصال برقم مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والإستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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