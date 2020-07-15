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اجتماع "أوبك +".. تمديد تخفيض الإنتاج أم زيادة الإمدادات؟

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اجتماع "أوبك +".. تمديد تخفيض الإنتاج أم زيادة الإمدادات؟ اجتماع "أوبك +".. تمديد تخفيض الإنتاج أم زيادة الإمدادات؟
تعافي الاقتصاد العالمي ببطء من كورونا

اجتماع

تجتمع منظمة "أوبك" وحلفاء من بينهم ، اليوم الأربعاء؛ لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج ابتداءً من أغسطس، وسط توقعات واسعة النطاق في السوق بأن المجموعة ستقلص القيود على الإمدادات، مع تعافي الاقتصاد العالمي ببطء من جائحة .

ونقلت "رويترز" عن خمسة مصادر في "أوبك+" أنه لا توجد توصيات بتمديد التخفيضات القياسية في أغسطس.

وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها، فيما يعرف بـ"أوبك+"، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً منذ مايو أو عشرة بالمائة من الإمدادات العالمية بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي.

وبعد يوليو، من المقرر أن تُقلص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يومياً حتى ديسمبر، وتجتمع لجنة من وزراء الدول المنتجة الكبرى، فيما يعرف بلجنة المراقبة الوزارية المشتركة اليوم بعد الساعة 1200 بتوقيت جرينتش لتحديد المستوى التالي للتخفيضات.منظمة أوبك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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