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بينهم "التويجري".. مرشحو رئاسة "التجارة العالمية" يعرضون مشاريعهم اليوم

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بينهم "التويجري".. مرشحو رئاسة "التجارة العالمية" يعرضون مشاريعهم اليوم بينهم "التويجري".. مرشحو رئاسة "التجارة العالمية" يعرضون مشاريعهم اليوم
تجري التصفية تباعاً ابتداءً من 8 سبتمبر

بينهم

يخضع المرشحون الثمانية لرئاسة منظمة التجارة العالمية ابتداءً من اليوم الأربعاء لامتحانهم الأكبر أمام الأعضاء الـ164 في المؤسسة، التي تواجه هجمات من واشنطن وتحديات هائلة وسط أزمة اقتصادية عالمية حادة.

وبعد عرض مشاريعهم، يكون لدى المرشحين بضعة أسابيع حتى السابع من سبتمبر لإقناع العواصم قبل أن تتوافق الدول على تعيين خلف للبرازيلي روبرتو أزيفيدو، وفقاً لـ"فرانس 24".

وسيعرض كل من المرشحين الثمانية خلال الأيام الثلاثة ترشيحه على الدول الأعضاء خلال اجتماع خاص في جنيف، والمرشحون هم: المستشار في الديوان الملكي ووزير الاقتصاد السعودي السابق محمد التويجري، وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونغ هي، ووزير التجارة الدولية البريطاني السابق ليام فوكس، ووزير الخارجية المولدافي السابق تودور أوليانوفشي والمساعد السابق للمدير العام للمنظمة خيسوس سيد كوري، ووزيرة المالية والخارجية السابقة النيجيرية نغوزي أوكونجو إيويالا، والمصري حامد ممدوح الموظف العالي السابق في المنظمة، ووزيرة الرياضة الكينية السابقة أمينة محمد.

وتجري التصفية بين المرشحين تباعاً ابتداءً من 8 سبتمبر، وفق آلية توافق قد تستغرق شهرين.


وفي وسط الركود الاقتصادي العالمي نتيجة تفشي وباء كوفيد-19، سيواجه الرئيس المقبل للمنظمة تحديات كبرى منها التحضير للمؤتمر الوزاري المقرر عقده في 2021، وتحريك المفاوضات المتعثرة وتسوية الخلافات بين المنظمة والولايات المتحدة.منظمة التجارة العالمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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