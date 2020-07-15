مفاجأة... هذه الدولة أكثر وجهة سياحية يبحث عنها السعوديون في محركات البحث

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لقضاء إجازة 2021

كشفت شركة "كيوني" السويسرية، التي تُعد من أكبر شركات السياحة في أوروبا ومقدمة البرامج السياحية، عن دراسة تحليلية لها لأكثر وجهات السفر التي يجري البحث عنها عبر محركات البحث العالمية وخاصة "جوجل" في 131 بلدًا لعام 2021، وظهرت مفاجآت عديدة وخاصة في دول مجلس التعاون؛ حيث كشفت الدراسة أنه بالنسبة للسعوديين والوجهات الخارجية؛ فإنهم يبحثون عن قضاء الإجازات في عام 2021 في أوروبا وخاصة الوجهات الإيطالية، وهي الأكثر طلبًا لديهم، وأما عن دبي فجاءت أولى الوجهات العالمية المستهدفة من آسيا، ويبحث العراقيون عن زيارة أبو ظبي، أما المصريون فقد كانت النرويج في طليعة بحثهم عن وجهة سياحية فاخرة، وتبحث 11 دولة في العالم عن الوجهات الإماراتية، و4 دول عن مصر.شركة كيوني السويسرية أوروبا